Использовали пациентов как рабов: подробности громкого задержания реабилитологов

В Ивано-Франковске и Львове спецназовцы взяли горе-дельцов, которые нечеловеческими методами лечили наркоманов и алкоголиков.

За стенами обычных домов так называемые реабилитологи организовали настоящую тюрьму. Своих пациентов они удерживали силой, использовали их как рабов, а за любое нарушение жестоко наказывали побоями.

Зверское лечение выливалось для родственников наркозависимых в немалую копеечку. За месяц издевательств, людям приходилось платить до 12 тыс. грн. А пациентов в учреждениях было более сотни.

— К деятельности центров причастны девять человек — уроженцы разных областей Украины в возрасте от 30 до 39 лет. Во время санкционированных обысков были изъяты деньги, черновые записи, оргтехника, — рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Правоохранители задержали трех из девяти фигурантов. Следователи же выясняют, есть ли еще учреждения в этой нелегальной сети и сколько времени они действуют в Украине. Если вину горе-реабилитологов докажут, то им грозит до 12 лет лишения свободы.

Дело стоматолога-садиста из Ровно передали в суд

Стоматолог из Ровно Инна Кравчук, которая била детей во время лечения, пойдет под суд.

Ее уволили с работы, но ей удалось открыть частную клинику детской стоматологии, хотя лицензии у нее нет. Об отсутствии у нее разрешения на работу с детьми сообщили в Минздраве.

Следствие уже завершили, а дело передали в суд.