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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Ежемесячно зарабатывали 1 млн грн: в Запорожском медицинском колледже разоблачили нарколабораторию

В Запорожье разоблачили группу, которая больше года поставляла наркотики в Полтаву. Среди преступников оказался преподаватель местного медицинского колледжа.

Ежемесячно зарабатывали 1 млн грн: в Запорожском медицинском колледже разоблачили нарколабораторию

Больше года правоохранители гонялись за этими наркодилерами. Они сбывали препараты через интернет-магазин: принимали заказы и оставляли скрытые закладки с дозами.

-Ежемесячный оборот запрещенных веществ составил более 1 млн грн по ценам черного рынка, — рассказала пресс-секретарь управления СБУ Полтавщины.

В ходе расследования выяснилось, что один из преподавателей Запорожского медицинского колледжа в своей лаборатории изготовлял психотропные наркотики.

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О самом преподавателя студенты вспоминают только хорошее. Говорят, на его уроках всегда было весело и интересно. Преподаватели не верят, что в их колледже действительно была нарколаборатория. Говорят, правоохранители могли поспешить с выводами.

Во время спецоперации шесть человек получили сообщение о подозрении.

Нарколаборатория в Киеве

В начале февраля в Киеве дилеры делали и продавали наркотики оптовыми партиями.

Преступники изготавливали амфетамин в нарколаборатории, которую обустроили в столице.

Они продавали наркотики через подконтрольных дилеров на Житомирщине и Хмельнитчине.

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