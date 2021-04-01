В Киеве задержали двух молодых людей, которые сняли на видео, как справляют нужду на припаркованный автомобиль полиции.

Видео инцидента появилось в сети 30 марта. Пока один из товарищей справлял нужду на машину правоохранителей, другой снимал это на видео, комментируя происходящее нецензурной бранью.

Полицейские в это время находились неподалеку на вызове.

Личности правонарушителей установили меньше чем за сутки. Их авто остановили в Деснянском районе столицы.

Поскольку у водителя имелись признаки наркотического опьянения, патрульные составили на него административный протокол.

Задержанные киевляне – 1997 и 1994 рождения. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности.

Как объяснили мужчины, хулиганские действия они совершили в состоянии алкогольного опьянения.







Справили нужду на автомобиль полиции: киевлянам грозит до четырех лет тюрьмы / 2 фотографии

Правоохранители Голосеевского управления полиции открыли уголовное производство и готовят задержанным сообщение о подозрении.

За содеянное им грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы до четырех лет.

В Киеве сгорел автомобиль

В ночь на 28 марта в Киеве сгорел автомобиль Toyota. Очевидцы утверждают, что внедорожник сожгли, потому что его владелец регулярно парковал авто на газоне возле дома.

В результате пожара полностью уничтожена передняя часть транспортного средства.