В суд направлено обвинительное заключение в отношении 15 человек, участвовавших в стрельбе в Броварах Киевской области в мае прошлого года.

Им инкриминируют бандитизм, законченное покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Как установило следствие, в мае 2020 года местные предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, обратились к криминальному авторитету, которого ранее неоднократно судили за совершение жестоких насильственных преступлений.

Перевозчики попросили его помочь устранить конкурентов, которые также работают на маршруте Бровары – метро Лесная (Киев).

За содействие в решении вопроса предложили денежное вознаграждение.

Мужчина, имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, организовал банду, члены которой совершили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками из Винницкой области.



















Бандитизм и покушение на убийство: будут судить 15 участников стрельбы в Броварах / 5 фотографий

Стрельба в Броварах

29 марта 2020 года в 07.15 в Броварах Киевской области предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, устроили стрельбу.

Правоохранители прибыли на место происшествия через минуту после вызова. Они задержали 10 человек. Все они были неместными. Подробнее о стрельбе в Броварах читайте в материале Фактов ICTV.