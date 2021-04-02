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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

На Донбассе за сутки ранили второго военного ВСУ

В районе проведения Операции объединенных сил за сутки ранили второго бойца ВСУ. Российские наемники из гранатометов обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

Донбас, ООС

В результате украинский военный получил осколочное ранение. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Украинские бойцы открывали огонь на провокации. О нарушении режима прекращения огня сообщено ОБСЕ.

Источник: ОТГ Север

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