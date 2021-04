В американском городе Ориндж, штат Калифорния, произошла стрельба, в результате которой погибло четыре человека, в том числе ребенок.

Полиция приехала на место происшествия, когда стрельба еще продолжалась. В полиции заявили, что ситуация стабилизировалась, угрозы для населения нет.

По словам одного из правоохранителей, подозреваемый вместе с еще одним пострадавшим доставили в больницу.

Очевидцы начали публиковать фото и видео с места событий.

At least four people are dead, including a child, after “multiple victims” were shot Wednesday in #Orange, #California, according to authorities. #shooting pic.twitter.com/Hw5A2Y8PI5

— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) April 1, 2021