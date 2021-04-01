В американском городе Ориндж, штат Калифорния, произошла стрельба, в результате которой погибло четыре человека, в том числе ребенок.
Полиция приехала на место происшествия, когда стрельба еще продолжалась. В полиции заявили, что ситуация стабилизировалась, угрозы для населения нет.
По словам одного из правоохранителей, подозреваемый вместе с еще одним пострадавшим доставили в больницу.
Очевидцы начали публиковать фото и видео с места событий.
At least four people are dead, including a child, after “multiple victims” were shot Wednesday in #Orange, #California, according to authorities. #shooting pic.twitter.com/Hw5A2Y8PI5
— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) April 1, 2021
Стрельба в Колорадо
22 марта в магазине в Колорадо вооруженный преступник убил 10 человек, в том числе полицейского. Противостояние продолжалось несколько часов.
Нападение закончилось тем, что раненого подозреваемого без рубашки увели с магазина.
Мужчина открыл стрельбу рядом с супермаркетом, а затем переместился внутрь магазина.
Источник: ABC News