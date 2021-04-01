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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Калифорнии произошла стрельба: погибли четыре человека, в том числе ребенок

В американском городе Ориндж, штат Калифорния, произошла стрельба, в результате которой погибло четыре человека, в том числе ребенок.

В Калифорнии произошла стрельба: погибли четыре человека, в том числе ребенок

Полиция приехала на место происшествия, когда стрельба еще продолжалась. В полиции заявили, что ситуация стабилизировалась, угрозы для населения нет.

По словам одного из правоохранителей, подозреваемый вместе с еще одним пострадавшим доставили в больницу.

Очевидцы начали публиковать фото и видео с места событий.

Стрельба в Колорадо

22 марта в магазине в Колорадо вооруженный преступник убил 10 человек, в том числе полицейского. Противостояние продолжалось несколько часов.

Нападение закончилось тем, что раненого подозреваемого без рубашки увели с магазина.

Мужчина открыл стрельбу рядом с супермаркетом, а затем переместился внутрь магазина.

Источник: ABC News

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