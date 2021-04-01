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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

В Киеве сообщили о минировании больниц: полиция проверяет информацию

1 апреля в Киеве неизвестный сообщил о минировании одной из больниц Киева.

поліція

Поэтому правоохранители вынуждены проверять все учреждения столицы.

Сейчас работа продолжается, специалисты обыскивают территорию больниц.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

В то же время Муниципальная варта Киева сообщала о минировании больницы №7, там информация не подтвердилась.

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Ответственность за псевдоминирование

В марте ВРУ усилила ответственность за ложные сообщения о минировании различных зданий и объектов инфраструктуры страны.

Теперь злоумышленникам будет грозить тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет.

Подробнее об ответственности за ложные сообщения о минировании в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Муниципальная варта Киева, Нацполиция

Фото: Нацполиция

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