1 апреля в Киеве неизвестный сообщил о минировании одной из больниц Киева.
Поэтому правоохранители вынуждены проверять все учреждения столицы.
Сейчас работа продолжается, специалисты обыскивают территорию больниц.
Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.
В то же время Муниципальная варта Киева сообщала о минировании больницы №7, там информация не подтвердилась.
Ответственность за псевдоминирование
В марте ВРУ усилила ответственность за ложные сообщения о минировании различных зданий и объектов инфраструктуры страны.
Теперь злоумышленникам будет грозить тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет.
Подробнее об ответственности за ложные сообщения о минировании в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Муниципальная варта Киева, Нацполиция