Воровали исключительно Lego: во Франции арестовали международную банду грабителей

Во Франции правоохранители расследуют дело международной банды грабителей, которая специализируется на коллекционных наборах конструктора Lego.

Полицейские уже арестовали двух мужчин и одну женщину.

Похитители приезжали во Францию, останавливались в отелях недалеко от Парижа и совершали набеги на магазины игрушек. Затем грабители возвращались в Польшу, где продавали награбленное.

Преступники похищали коллекционные конструкторы. Некоторые редкие наборы Lego стоят до $15 тыс., в том числе Сокол тысячелетия.

Ограбление магазина ритуальных услуг

Под Николаевом двое парней 22 и 26 лет ограбили магазин ритуальных услуг, откуда вынесли всю технику и 120 тыс. наличными.

Следствие и судебные слушания по делу продолжались более полугода.

Решением суда от 28 января парней признали виновными: они получили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Источник: MarketWatch