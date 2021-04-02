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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Турции автобус слетел в кювет — 39 человек в больнице

В Турции в автобус с пассажирами, который ехал по маршруту Агра-Стамбул, попал в ДТП.

Скорая Турция

Авария произошла на трассе D-100 возле города Сушехри. Автобус слетел в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением транспортного средства.

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В результате ДТП пострадали 39 человек. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

Авария в Турции

В феврале в турецком районе Гюмюшкавак пикап сошел с дороги и рухнул из 50-метровой скалы.

В результате инцидента пострадал водитель и четверо пассажиров, среди которых две гражданки Украины.

Источник: CNN Türk

Фото: Depositphotos

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