В Турции в автобус с пассажирами, который ехал по маршруту Агра-Стамбул, попал в ДТП.

Авария произошла на трассе D-100 возле города Сушехри. Автобус слетел в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением транспортного средства.

В результате ДТП пострадали 39 человек. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.https://t.co/yegLHPm1tV pic.twitter.com/Wh7021pUxj — F5Haber (@f5haber) April 1, 2021

Авария в Турции

В феврале в турецком районе Гюмюшкавак пикап сошел с дороги и рухнул из 50-метровой скалы.

В результате инцидента пострадал водитель и четверо пассажиров, среди которых две гражданки Украины.

Источник: CNN Türk