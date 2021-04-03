3 апреля в Киеве на улице Карла Маркса произошел мощный взрыв, который разрушил двухэтажное здание. В сети появилось первое видео инцидента, которое зафиксировала видеокамера на здании напротив.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На место прибыла тяжелая техника, которая будет разбирать завалы, в частности поднимать крышу гаража, внутри которого произошел взрыв.

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве произошел в частном здании, расположенном в Соломенском районе. Сообщение об инциденте спасатели получили около 15.43.

Предварительная причина чрезвычайной ситуации — взрыв газовоздушной смеси. На место прибыли 20 работников и четыре единицы техники ГСЧС, а также 17 спасателей три единицы техники КГГА.