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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

Колбаса вместо документов: во Львове нетрезвый водитель озадачил полицейских

Во Львове патрульные остановили водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вместо документов предложил полицейским колбасу.

У Львові п'яний дав ковбасу замість посвідчення

Инцидент произошел около 22.00 на улице Юрия Липы во Львове. За рулем ВАЗ 2106 находился 52-летний львовянин.

По требованию полицейского предоставить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и страховой полис, мужчина дал нарезанную колбасу. Затем водитель забрал нарезку и аккуратно положил в кошелек.

Также мужчина отрицал, что употреблял алкоголь, но пройти проверку на трезвость отказался как на месте, так и в медицинском учреждении. Пройти проверку прибором Drager он отказался, объяснив, что боится заболеть коронавирусом.

На мужчину составили постановление за нарушение ПДД и протокол по ч. 1 ст. 130 — Управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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Фото: Pitbull Lviv, Нацполиция

Источник: Нацполиция

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