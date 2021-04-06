Полиция Хмельницкой области задержала 21-летнего мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии.

Порнографический контент подозреваемый продавал через мессенджеры в интернете, а запрещенные видеоролики перекупал на тематических форумах в DarkNet.

В доме фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли улики, доказывающие его причастность к этому правонарушению.

Сейчас преступнику сообщено подозрение по ч. 4 ст. 301 о сбыте и распространении порнографических предметов, а также по ч. 3 ст. 301-1 о сбыте и распространении детской порнографии.

За свое преступление мужчина может получить до 12 лет тюрьмы.

Заставлял крестницу раздеваться для фото

24 марта на Херсонщине суд вынес приговор по делу развращения малолетней девочки крестным отцом.

49-летний мужчина систематически посылал ребенку свои откровенные фото, имеющие порнографический характер, а также требовал, чтобы девочка фотографировалась обнаженной и показывала свои снимки ему.

Растлителя приговорили к восьми годам лишения свободы.