Три года насиловал племянницу: на Черниговщине мужчина получил 15 лет тюрьмы

В Черниговской области мужчину отправили на 15 лет в тюрьму. Он в течение трех лет насиловал свою маленькую племянницу.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Мужчину суд признал виновным по ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 УК Украины.

— Приговором Нежинского горрайонного суда Черниговской области жителя Бобровицкого района признан виновным в совершении указанных уголовных правонарушений и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, — отметили в прокуратуре.

Прокуроры доказали, что мужчина с 2018 года пользовался беспомощным состоянием ребенка, отсутствием взрослых и неоднократно насиловал свою малолетнюю племянницу.

Изнасилование в Каменском

В Каменском Днепропетровской области мужчина изнасиловал свою 13-летнюю дочь.

Мужчина совершил распутные действия в отношении 13-летней дочери, когда девочка находилась у него в гостях.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Черниговская прокуратура