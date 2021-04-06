В Нью-Йорке преступник отстреливался и попал в 5-детнюю девочку, игравшую рядом

В Бруклине (Нью-Йорк, США) шальная пуля задела 5-летнюю девочку, которая играла на тротуаре.

Ребенок получил ранение в голову. Пулю выпустил мужчина на Монток-авеню.

У нее был мел, она делала то, что делают дети, и раздались выстрелы. Она повернулась и почувствовала боль, — сказал отец, пожелавший остаться неизвестным.

Он отметил, что теперь семья планирует покинуть этот район города.

Свидетельница, живущая в этом квартале, Эбони Андерсон, рассказала, что видела, как мужчина открыл огонь, стоя возле серебряной машины с открытым багажником.

Девочку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Стрельба в Колорадо

22 марта в магазине в Колорадо вооруженный преступник убил 10 человек, в том числе полицейского. Противостояние продолжалось несколько часов.

Нападение закончилось тем, что раненого подозреваемого без рубашки увели с магазина.

Мужчина открыл стрельбу рядом с супермаркетом, а затем переместился внутрь магазина.