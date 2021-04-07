В Киеве директор компании украл 3,5 млн грн на поставках медоборудовния

В Киеве будут судить директора частного предприятия за похищение 3,5 млн грн при поставке медицинского оборудования для больниц.

По данным следствия, директор киевской частной компании поставлял в городские и областные больницы импортное медицинское оборудование, а именно — систему холтеровского мониторирования и систему кардиореабилитации.

Поставлял он эти системы по цене, превышающей предельную наценку в 10% к закупочной стоимости товара.

Такими действиями мужчина нанес ущерб государству на сумму 2,5 млн грн.

Теперь ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

В Киеве будут судить бухгалтера университета

В Киеве бухгалтера университета подозревают в присвоении средств. За годы работы женщина украла почти 3 млн грн.

Правоохранители разоблачили недостаток госсредств в заведении и провели аудит. В результате проверки были выявлены, что бухгалтер забирала часть средств, которые студенты платили за обучение.