В Нетешине избили мужчину на глазах у жены и дочери

56-тилетний Михаил из Нетешина пожаловался на то, что его избили правоохранители. Мужчина рассказал, что когда заехал на свой двор, его сзади протаранил патрульный автомобиль.

Михаилу брызнули газом в лицо и сразу скрутили. Рядом была жена, дочь и соседи. Все они уверяют, что правоохранители были очень злыми. Затем Михаила все же отпустили. По словам жены, ему стало плохо, потому что мужчина страдает диабетом.

Вскоре выяснилось, что за Михаилом гнались не просто так. Когда мужчина ехал домой, правоохранители почти всю дорогу гнались за ним. Михаил отказался остановиться и просто убегал.

Почему же тогда убегал? Михаил оправдывался, что чувствовал себя плохо и спешил вколоть инсулин, который лежал дома. Однако почему же тогда не остановился и не объяснил все правоохранителям?

Когда полицейские разобрались в ситуации — уехали, а родственники повезли Михаила в больницу. Там зафиксировали у него ссадины (нарушение целостности кожного покрова в результате травм или расчесов).

Также на всякий случай сделали тест на алкоголь: результат — ноль промилле. Родственники вызвали полицию, и мужчина написал заявление об избиении. После заявления мужчины полицейских временно отстранили от работы — правоохранители Ровенской области проводят расследование.

Прокуратура уже начала уголовное производство относительно превышения работниками полиции своих служебных полномочий. Расследовать дело будет ГБР. Но всего этого грандиозного скандала, как и схватки у Михаила во дворе, могло вообще не быть: если бы он на 5 минут остановился по требованию патрульных и не устраивал побег.

Во Франции избили экс-владельца Adidas

4 апреля во Франции неизвестные избили и ограбили Бернара Тапи — известного политика и бизнесмена. Его жена также пострадала, женщину госпитализировали в больницу.

По данным полиции, преступники проникли в дом супругов, когда они спали. Бернара и Доминик связали и избили, чтобы забрать деньги и драгоценности.