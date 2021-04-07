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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Отрубил пальцы и разорвал бедро: в Киеве двое китайцев не поделили прибыль

В Киеве двое друзей-китайцев открыли небольшое предприятие по изготовлению полуфабрикатов. Однако когда пришло время делить прибыль между ними произошла кровавая ссора.

Отрубил пальцы и разорвал бедро: в Киеве двое китайцев не поделили прибыль

Во время ссоры один из партнеров по бизнесу схватил тесак и начал кромсать коллегу — отрезал три пальца, изувечил кисть руки и проткнул бедро.

Мужчина забрал с собой окровавленный нож и по дороге в аэропорт выбросил его в канаву. Но перед самой посадкой в ​​самолет беглеца схватили.

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Местные говорят, что бизнесмены не знали украинского, потому ни с кем не общались. Но выглядели мирными и неконфликтный.

За жизнь потерпевшего медикам пришлось побороться. Но 31-летний раненый уже пришел в себя и оправляется от шока, однако пальцы спасти не удалось.

Мужчине, который совершил нападение, грозит до восьми лет лишения свободы.

Нападение под Ровно

На днях в селе Грушвицы под Ровно мужчина искалечил и чуть не убил свою возлюбленную, которую застал в постели с собственным сыном.

Для расправы Петр прихватил молоток, и когда молодой сын успел сбежать из дома 60-летней женщины, именно она стала жертвой ревнивца.

От полученных травм 60-летняя Надежда не могла ни говорить, ни встать, в то время как Петр просто развернулся и пошел домой. Лишь через несколько часов мужчина все же вызвал скорую, чтобы спасти женщину от смерти.

Фото: Pixabay

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