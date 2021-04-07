Она видела насилие: мать 8-летней Миланы Маханец о детстве дочери

Мама 8-летней Миланы Маханец, которая стала звездой провокационных роликов в соцсети Likee, впервые рассказала о раннем детстве дочери.
По словам Дарьи Маханец, девочка до сих пор не пошла в первый класс начальной школы из-за своей “популярности”.
Мать заверила, что 8-летняя Милана не отстает в развитии, а проблема задержки речи — это следствие того, что в детстве она стала свидетелем домашнего насилия.
В ответ на вопрос, бил ли ее муж, мать Миланы начала плакать и отказалась от комментириев.
— В пять лет ей было трудно сказать одно предложение, не поделив его на слоги. Когда я развелась с мужем, нам было некуда идти. У меня не было ни денег, ни работы, и тогда соцслужбы нами не интересовались, — заявила Дария.
Также мать юной блогерши прокомментировала блокирование страниц ее дочери в социальной сети Likee, благодаря которой девочка стала известной.
Милану она назвала травмированным ребенком, у которого отобрали “последнее, что ее сейчас поддерживает”.
Уже в этом году Милана все же пойдет в школу и догонит своих сверстников.
Сама девочка на камеру сказала, что пока не очень хочет учиться в обычной школе.
Мать Милы Маханец обратилась в соцслужбы
В конце марта мать 8-летней Милы Маханец публично обратилась к соцслужбам, которые начали следить за ее семьей после скандала, связанного с соцсетью Likee.
По словам Дарьи Маханец, после резонансной блокировки всех видео дочери им не нужна помощь соцслужб.
Соцработники, написала мать, якобы запрещают девочке спать с ней в одной постели.
Все гневные слова в адрес социальных служб женщина писала от имени 8-летней дочери в ее Instagram.
Источник: Зірковий шлях