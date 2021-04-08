Поджог квартиры в Киеве

Экс-депутат Киевского горсовета Виталий Даниленко, которого подозревают в поджоге авто и квартиры, где находились его жена и четверо несовершеннолетних детей, объяснил мотивы своего поступка.

По его словам, жена заслуживает значительно худшего, потому что вроде бы ему изменяет.

Консьержка дома Екатерина Сергеевна говорит, что мужчина попал в квартиру, куда неделю назад переехала его жена с детьми, обманом:

– Он сказал, что ему надо пройти, но жена приказала никого не впускать. Я позвала старшего дома. Мужчина показал ему документы, согласно которым он является собственником квартиры. Но старший дома ответил, что в квартиру тот зайдет только с полицией.

Тогда Даниленко вызвал полицию, сообщив, что не может забрать у жены ружье. После того, как патрульные уехали, устроил поджог в квартире.

За минуту до того, как в доме возник пожар, соседи услышали неистовый крик.

По словам пресс-секретаря Голосеевского управления полиции Киева Кристины Кирьяков, в квартире между пострадавшей и мужчиной возник конфликт, после чего последний поджег общий коридор с соседями.

Сосед Михаил слышал, как Виталий Даниленко придумывал объяснение возникновения пожара:

– Рассказывал, что возгорание возникло после взрыва лампочки. Якобы искры попали на сухоцветы, а он пытался потушить пожар и вызвал спасателей.

Пока же в доме ходят слухи, что поведение экс-депутата связано со злоупотреблением антидепрессантами.

Знают соседи и о том, что семейная жизнь Виталия Даниленко дала трещину, потому что жена в соцсети жаловалась, что муж отбирает у нее телефон и устраивает провокации. Именно поэтому она забрала детей и ушла от мужа.

Люди рассказывают: 4 апреля экс-депутат приехал во двор на своем Бентли и поджег припаркованный Мерседес жены. Все происходило под камерами наблюдения.

– Это какой-то сюр, потому что человек, который возглавлял комиссию по вопросам семьи, молодежи и спорта, не может такое устраивать. ОН считает, что можно все и всех купить, и деньги решают абсолютно все. Человеческие жизни просто имеют свой ценник и все, – возмущается поведением соседа Михаил.

Ранее Виталий Даниленко уже имел проблемы с законом: его подозревали в получении 4 млн грн взятки. Деньги якобы перечисляли на счет фирмы его жены, но суд впоследствии закрыл это дело.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанного к поджогу. За содеянное ему грозит до 10 лет за решеткой.

Поджог квартиры в Киеве

Сообщение о поджоге квартиры в Киеве на улице Героев Обороны поступило 6 апреля около 22.00.

На место выехали пожарные, оперативники и скорая.

По данным полиции, между 45-летним мужчиной и его женой возник конфликт, в результате которого он поджег квартиру.

Подозреваемого задержали. За умышленное уничтожение или повреждение имущества ему грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы.