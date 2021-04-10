PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Более 36 ударов: в Лубнах сын убил мать, а потом пытался покончить с жизнью

В городе Лубны Полтавской области сын до смерти избил свою мать — учительницу на пенсии. После совершенного он позвонил в скорую и рассказал, что женщина упала.

вбивство пенсіонерки у Лубнах

Медикам не удалось спасти 75-летнюю Екатерину Григорьевну. В рассказ сына они не поверили, ведь видели на теле женщины следы насилия.

— Первоначально было установлено, что потерпевшей было нанесено не менее 36 ударов в область брюшной полости и головы. На руках есть телесные повреждения, характерные для самозащиты. Констатировано переломы ребер и пневмоторакс, — рассказывают в районном отделе полиции.

Читайте
Убили и ограбили бездомных: во Львове суд вынес приговор студенту и школьнику

В убийстве сразу заподозрили 42-летнего сына погибшей, который жил с ней. Соседи неоднократно слышали крики и догадывались, что он бьет мать.

— Он нигде не работал. Она фактически его содержала и была на его стороне все время. Мы, говорю, вызовем полицию или что-то сделаем, а она — “Не трогайте его, он мой сын.”

Сначала Александр свою причастность к избиению матери отрицал. Но потом вдруг попытался совершить самоубийство — правоохранители вовремя забрали у него ножницы.

После этого он признался в содеянном. Теперь 42-летнему жителю Полтавщины грозит 10 лет заключения.

 Интимное свидание закончилось смертью

Под Киевом двое мужчин встретились после знакомства на сайте сексуальных утех. Встреча предусматривала интимный массаж, однако один из них начал бить второго отверткой и ножом.

В результате полученных травм 42-летний киевлянин умер.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка