В городе Лубны Полтавской области сын до смерти избил свою мать — учительницу на пенсии. После совершенного он позвонил в скорую и рассказал, что женщина упала.

Медикам не удалось спасти 75-летнюю Екатерину Григорьевну. В рассказ сына они не поверили, ведь видели на теле женщины следы насилия.

— Первоначально было установлено, что потерпевшей было нанесено не менее 36 ударов в область брюшной полости и головы. На руках есть телесные повреждения, характерные для самозащиты. Констатировано переломы ребер и пневмоторакс, — рассказывают в районном отделе полиции.

В убийстве сразу заподозрили 42-летнего сына погибшей, который жил с ней. Соседи неоднократно слышали крики и догадывались, что он бьет мать.

— Он нигде не работал. Она фактически его содержала и была на его стороне все время. Мы, говорю, вызовем полицию или что-то сделаем, а она — “Не трогайте его, он мой сын.”

Сначала Александр свою причастность к избиению матери отрицал. Но потом вдруг попытался совершить самоубийство — правоохранители вовремя забрали у него ножницы.

После этого он признался в содеянном. Теперь 42-летнему жителю Полтавщины грозит 10 лет заключения.

Интимное свидание закончилось смертью

Под Киевом двое мужчин встретились после знакомства на сайте сексуальных утех. Встреча предусматривала интимный массаж, однако один из них начал бить второго отверткой и ножом.

В результате полученных травм 42-летний киевлянин умер.