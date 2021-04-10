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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Афинах застрелили журналиста, который освещал криминальные темы

В Афинах застрелили журналиста Гиоргоса Караиваза, который работал на телеканале Star.

В Афинах застрелили журналиста, который освещал криминальные темы

За сообщение полиции, 9 апреля двое неизвестных на мотоцикле сделали несколько выстрелов на улице перед домом Караиваза в районе Алимос.

Как отметили местные СМИ, соседи не слышали выстрелов, что может означать использование преступниками глушителей. С места происшествия полиция изъяла 17 гильз.

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Что именно стало мотивом убийства, пока неизвестно.

— Это убийство потрясло всех нас, — заявила пресс-служба правительства.

Власти указали, что расследование продолжается, а убийц найдут. Евросоюз назвал убийство Караиваза подлым и трусливым актом.

Убийства журналистов в странах Европейского Союза происходят крайне редко.

Убийство журналиста в Мексике

В сентябре 2020 года в мексиканском штате Вераксус убитым нашли журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса.

Тело репортера без головы обнаружили рядом с его мотоциклом вдоль железнодорожных путей.

Журналист работал в местной газете и вел криминальные хроники.

Источник: Радио Свобода

Фото: Pixabay

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