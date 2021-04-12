PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Полтаве перевернулась лодка: двое мужчин погибли, третьего ищут

На реке Ворскла, которая расположена вблизи поселка Вакуленцы в Подольском районе Полтавы, резиновую лодку с тремя людьми затянуло в дамбу.

В Полтаве перевернулась лодка: двое мужчин погибли, третьего ищут

В результате лодка с тремя людьми на борту перевернулась. Тела двух погибших мужчин спасатели вытащили из воды. Поиски третьего мужчины продолжаются.

Об этом сообщили в управлении ДСНС Полтавской области. Представитель ДСНС Виталий Шкаревский рассказал, что личности этих людей устанавливают.

Читайте
Под Черкассами перевернулась лодка: тела двух рыбаков нашли, третьего ищут

По его словам, третьего мужчину, который находился в лодке, водолазы еще ищут.

Если в темное время суток мужчину найти не удастся, тогда его поиски продолжат на следующий день.

В США спасли моряка

В США 62-летний мужчина отправился в плавание на своей 10-метровой лодке. Однако через сутки мужчина не вернулся, что было необычным для него.

Выяснилось, что вода затопила его каюту. Его судно быстро перекинулось, и вода вытолкнула его из переднего люка. Затем он ухватился за часть носа лодки, и сутки держался за перевернутое судно.

Источник: Полтавщина

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка