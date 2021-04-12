Две сотрудницы почты пытались украсть деньги из собственного отделения — ФОТО

На Харьковщине две женщины пытались украсть более 500 тыс. грн из почтового отделения.

В полицию обратился директор почтового отделения в городе Лозовое и сообщил, что во время перевозки почты из служебного авто исчез один мешок с деньгами.

Правоохранители установили, что 31-летняя работница кассы, которая выдавала мешки почтальонам, украла один и передала своей сообщнице, которая работает в этом же отделении заместителем директора.

Женщины заранее разработали план похищения, а заместитель директора хранила наличные у себя дома.







На Харьковщине работницы почты украли мешок с более чем 500 тыс. грн / 2 фотографии

Полицейские открыли уголовное производство и изъяли вещественные доказательства, теперь женщинам грозит до 8 лет лишения свободы.

Украли 10 млн грн

Киберполиция разоблачила преступников, которые обманули украинцев примерно на 10 млн грн благодаря мошеннической схеме перевыпуска SIM-карт.

Данные мошенники перекупали на форумах в DarkNet.

Сейчас фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.