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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

На Харьковщине работницы почты украли мешок с более чем 500 тыс. грн

На Харьковщине две женщины пытались украсть более 500 тыс. грн из почтового отделения.

На Харьковщине работницы почты украли мешок с более чем 500 тыс. грн

В полицию обратился директор почтового отделения в городе Лозовое и сообщил, что во время перевозки почты из служебного авто исчез один мешок с деньгами.

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Правоохранители установили, что 31-летняя работница кассы, которая выдавала мешки почтальонам, украла один и передала своей сообщнице, которая работает в этом же отделении заместителем директора.

Женщины заранее разработали план похищения, а заместитель директора хранила наличные у себя дома.

  • Две сотрудницы почты пытались украсть деньги из собственного отделения — ФОТО
  • Две сотрудницы почты пытались украсть деньги из собственного отделения — ФОТО
  • Две сотрудницы почты пытались украсть деньги из собственного отделения — ФОТО
  • Две сотрудницы почты пытались украсть деньги из собственного отделения — ФОТО
На Харьковщине работницы почты украли мешок с более чем 500 тыс. грн / 2 фотографии

Полицейские открыли уголовное производство и изъяли вещественные доказательства, теперь женщинам грозит до 8 лет лишения свободы.

Украли 10 млн грн

Киберполиция разоблачила преступников, которые обманули украинцев примерно на 10 млн грн благодаря мошеннической схеме перевыпуска SIM-карт.

Данные мошенники перекупали на форумах в DarkNet.

Сейчас фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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