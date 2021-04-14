В Киеве произошла кровавая резня. 58-летний мужчина убил 39-летнего любовника своей жены и ранил неверную любимую.

По информации соседей, у женщины давно был любовник и, пока муж зарабатывал деньги, она гуляла с ним, не прячась от глаз соседей. Обоих ее мужчин звали Вадимами, что достаточно удобно, отмечают знакомые пары.

По их информации, мужчина знал об измене жены, но молчал. К кровавому убийству его подтолкнуло то, что он застал любовников в постели.

Он ударил оппонента ножом в грудь и ранил жену. Она выбежала в подъезд и позвала на помощь. Соседи вызвали полицию.

Женщину с ранениями госпитализировали, а мужчину задержала полиция. За убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Убийство в Винницкой области

В Винницкой области мужчина из-за ревности убил свою гражданскую жену.

Он избил сожительницу, а затем столкнул ее с лестницы крыльца и оставил умирать.

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