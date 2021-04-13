PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Мариуполе будут судить мужчину за антиукраинскую пропаганду

В Мариуполе будут судить местного жителя за пропаганду войны и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Он три года распространял в соцсетях антиукраинские тексты.

тюрьма, в'язниця, засуджений

Правоохранители установили, что 50-летний мужчина в течение 2018-2020 годов через собственный аккаунт в одной из соцсетей часто распространял материалы с призывами к началу военного конфликта и к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Теперь ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте
Распространяли фейки об Украине: СБУ разоблачила ботоферму, которую финансировала РФ

СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов

Недавно СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов. Они призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины.

Злоумышленников задержали на Черниговщине, Сумщине, а также в Одессе и Запорожье.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка