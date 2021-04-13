В Мариуполе будут судить мужчину за антиукраинскую пропаганду

В Мариуполе будут судить местного жителя за пропаганду войны и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Он три года распространял в соцсетях антиукраинские тексты.

Правоохранители установили, что 50-летний мужчина в течение 2018-2020 годов через собственный аккаунт в одной из соцсетей часто распространял материалы с призывами к началу военного конфликта и к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Теперь ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов

Недавно СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов. Они призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины.

Злоумышленников задержали на Черниговщине, Сумщине, а также в Одессе и Запорожье.

Источник: Донецкая областная прокуратура