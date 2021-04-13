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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В результате стрельбы в школе США есть погибший и раненый

В результате стрельбы в школе Остин-Ист Магнет в Ноксвилле (США) погиб ученик, офицер полиции ранен.

кримінал

Правоохранители прибыли на вызов после сообщения, что в помещении учебного заведения находится потенциально вооруженный человек.

Офицеры нашли парня в туалете школы и приказали ему выйти. Тот отказался. После того, как ученик выстрелил в полицейских, по крайней мере один офицер ответил огнем.

Ученик скончался на месте происшествия, пострадавший офицер находится в хирургии в тяжелом состоянии.

13 и 14 апреля школа Остин Ист-Магнет будет закрыта.

За последние несколько месяцев это пятая смертельная ситуация в средней школе.

Стрельба в США

9 апреля произошла стрельба в США на фабрике по производству шкафов Kent Moore Cabinets в Брайан (штат Техас). В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Злоумышленником оказался 27-летний сотрудник компании Ларри Уинстон Боллин.

Пятеро пострадавших, среди которых работник полиции, находятся в критическом состоянии.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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