На Закарпатье удерживали и избивали трех граждан Индии — ВИДЕО

Полиция Закарпатской области разоблачила преступника, который незаконно удерживал и бил трех граждан Индии.

Вызов в полицию поступил еще 12 апреля, тогда жительница поселка Большой Березный сообщила, что в ее двор зашли трое неизвестных мужчин, которые нуждаются в медицинской помощи и не знают украинского языка.

Полицейские, прибывшие на вызов, установили, что все трое являются гражданами Индии, в возрасте 20, 24 и 26 лет.







Били и требовали деньги: на Закарпатье трех иностранцев держали в неволе / 2 фотографии

Пообщаться с иностранцами удалось только после привлечения переводчика.

Индийцы рассказали, что они приехали в Украину еще в конце прошлого года, а затем собирались нелегально попасть на территорию ЕС. Для того, чтобы совершить задуманное, они познакомились с так называемым агентом, который координировал их действия и обещал помочь.

Сначала мужчины проживали в Киеве, а затем переехали в Великий Березный, агент поселил их в доме одного из местных жителей, в котором они провели три дня под наблюдением.

Индийцы говорят, что в доме их били и требовали деньги, после этого они решились на побег.

Один из пострадавших разбил окно на втором этаже и выпрыгнул из него, а остальные бежали через входную дверь.

Полицейские установили личность владельца дома. Им оказался 41-летний местный житель, который уже фигурировал в похожем преступлении.

Сейчас начато досудебное расследование, фигуранту грозит пять лет ограничения или лишения свободы.

Держали в заложниках иностранцев

В Одесской области полиция освободила двух граждан Греции, которых похитили и пытали в течение нескольких месяцев.

Преступники требовали у мужчин €600 тыс. и право собственности на шесть квартир в элитных жилых районах Одессы.