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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Душили веревкой ради $300 тыс.: на Донетчине двое мужчин напали на женщину

12 апреля в городе Святогорск Донецкой области двое мужчин в масках напали на мужчину и женщину. Преступники пытались задушить жительницу Славянска веревкой, отобрали у нее чемодан с ценными вещами и $300 тыс.

пограбування, грабіж, злочинець

Инцидент произошел на территории базы отдыха. Нападавшие нанесли телесные повреждения женщине и мужчине, а потом сразу скрылись с места происшествия.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Правоохранителям удалось задержать подозреваемых — ими оказались 40 и 42-летние жители города Константиновка Краматорского района Донецкой области.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины. Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

В Киеве ограбили пенсионерку

В Киеве трое мужчин ограбили пенсионерку. Они позвонили в 83-летней женщины и сообщили, что ее внучка якобы попала в ДТП.

Она перечислила на счета мошенников почти полмиллиона гривен. Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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