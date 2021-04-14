На Харьковщине будут судить женщину за унижение и нецензурные слова в сторону дочери

В Харьковской области женщину будут судить за унижение 16-летней дочери.

Жительница села Кегичевка последний год психологически издевалась над собственной 16-летней дочерью. Женщина оскорбляла ребенка, грубо ругала нецензурными словами, унижала достоинство девочки, выгоняя из дома.

За это время мать суд четыре раза притягивал к ответственности. Она получала штрафы в размере от 170 грн до 680 грн.

— В суде гражданка вину признавала, раскаивалась, платила добровольно штрафы, но после употребления алкогольных напитков, снова бралась за старое и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания, — отметили в Харьковской области.

Сейчас Служба по делам детей решает вопрос о лишении этой горе-матери родительских прав.

Женщине грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Домашнее насилие на Черниговщине

В Черниговской области пьяный отец избил своего трехлетнего сына, потому что тот, по его словам, отказывался есть.

В результате избиения мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины на лице. Теперь мужчина проведет четыре месяца под арестом.

Источник: Прокуратура Харьковской области