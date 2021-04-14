На Полтавщине мужчина издевался над матерью, его посадили на полгода

В Миргороде Полтавской области 47-летний мужчина получил шесть месяцев ареста за систематические издевательства над своей матерью.

Следствие установило, что безработный сын постоянно требовал у пенсионерки деньги на алкоголь.

Когда мать отказывалась отдавать ему свою пенсию, человек обзывал, унижал и даже угрожал ей физической расправой.

Правоохранители подтвердили, что горе-сын уже трижды привлекался к административной ответственности по статье о домашнем насилии.

Женщина рассказала, что летом прошлого года, будучи пьяным, сын выгнал ее из дома без верхней одежды и обуви.

Даже когда мать вызвала полицию, мужчина продолжал обзывать и унижать ее.

Суд признал 47-летнего подозреваемого виновным в совершении домашнего насилия.

Согласно ч. 1 ст. 60 УК Украины, наказание предусматривает от одного до шести месяцев пребывания в условиях изоляции.

На Донетчине мужчина издевался над родителями

В одном из сел Покровского района Донецкой области 43-летний мужчина бил и издевался над своими больными родителями.

В начале марта решением суда мужчину признали виновным и приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы.

Было установлено, что он постоянно требовал у пенсионеров деньги на алкоголь и наркотики, часто поднимал руку на родителей и угрожал убийством.

Источник: Полтавская областная прокуратура