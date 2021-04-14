В Винницкой области неизвестные молотками забили до смерти несколько собак

В Винницкой области группа неизвестных лиц устроила расправу над тремя собаками, которые находились на территории приюта одной из общественных организаций. Сейчас преступников ищет полиция.

Руководитель Жмеринского районного отдела полиции Анатолий Присяжнюк рассказал, что в полицию поступило заявление от волонтера, которая занималась животными. Она отметила, что неизвестные лица жестоко расправились с тремя собаками, избив их, вероятно, молотками.

У животных диагностированы черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы конечностей. Их отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причины смерти.

Преступникам грозит наказание по ч. 3 ст. 299 УК Украины (Жестокое обращение с животными) — от пяти до восьми лет за решеткой.

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