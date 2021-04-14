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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Винницкой области неизвестные молотками забили до смерти несколько собак

В Винницкой области группа неизвестных лиц устроила расправу над тремя собаками, которые находились на территории приюта одной из общественных организаций. Сейчас преступников ищет полиция.

В Винницкой области неизвестные молотками забили до смерти несколько собак

Руководитель Жмеринского районного отдела полиции Анатолий Присяжнюк рассказал, что в полицию поступило заявление от волонтера, которая занималась животными. Она отметила, что неизвестные лица жестоко расправились с тремя собаками, избив их, вероятно, молотками.

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У животных диагностированы черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы конечностей. Их отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причины смерти.

Преступникам грозит наказание по ч. 3 ст. 299 УК Украины (Жестокое обращение с животными) — от пяти до восьми лет за решеткой.

В Одессе женщина издевалась над своим котом

В Одессе женщина выбросила кота с 10 этажа, а затем добила животное ножом.

Сначала владелица выбросила его с десятого этажа, а увидев, что кот выжил, взяла кухонный нож и пошла его добивать.

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