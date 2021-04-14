Воспользовались состоянием: в Киеве двое граждан Молдовы напали на полицейского

Двое граждан Молдовы ночью напали на полицейского в Киеве с целью украсть его сумку.

В ночь на 14 апреля на улице Богатырской двое мужчин напали на участкового офицера, который возвращался с дежурства. Один из нападавших догнал мужчину и несколько раз ударил по голове, от чего полицейский потерял сознание.

Тогда грабители завладели имуществом потерпевшего и скрылись с места преступления, но были задержаны правоохранителями.

Преступниками оказались граждане Республики Молдова 31 и 40 лет, на данный момент они находятся под стражей.

Мужчин будут судить за разбойное нападение по ч. 2 ст.187, по которой им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Нападение на депутата в Коростене

На Житомирщине неизвестные лица совершили нападение на депутата от Слуги народа Андрея Недашковского.

Нападающими были двое молодых людей в масках и с газовыми баллончиками.

Недашковский объяснил этот инцидент своей принципиальной позицией по поводу вывоза мусора.