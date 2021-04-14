В Одессе Ford Kuga на большой скорости слетел с дороги, несколько раз перевернулся и протаранил деревья.

Автомобиль сильно пострадал в результате аварии. Копам даже пришлось пробивать номера авто, чтобы узнать марку.

Обломки легковушки лежат колесами вверх. Внутри машины было пятеро человек. В результате аварии один человек погиб, еще четыре попали в больницу.















В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево — есть жертва / 4 фотографии

Смертельное ДТП на Житомирщине

В Житомирской области произошло смертельное ДТП. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Жители обнаружили посреди дороги тело местного жителя 1974 года.

Правоохранители установили, что потерпевший стал жертвой ДТП. Поэтому было принято решение об объявлении операции Перехват, чтобы задержать виновника аварии.