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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  — есть жертва

В Одессе Ford Kuga на большой скорости слетел с дороги, несколько раз перевернулся и протаранил деревья.

В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  — есть жертва

Автомобиль сильно пострадал в результате аварии. Копам даже пришлось пробивать номера авто, чтобы узнать марку.

Обломки легковушки лежат колесами вверх. Внутри машины было пятеро человек. В результате аварии один человек погиб, еще четыре попали в больницу.

  • В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  — есть жертва
  • В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  — есть жертва
  • В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  — есть жертва
  • В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  — есть жертва
  • В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  — есть жертва
  • В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  — есть жертва
  • В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  — есть жертва
  • В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  — есть жертва
В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  — есть жертва / 4 фотографии

Смертельное ДТП на Житомирщине

В Житомирской области произошло смертельное ДТП. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Жители обнаружили посреди дороги тело местного жителя 1974 года.

Правоохранители установили, что потерпевший стал жертвой ДТП. Поэтому было принято решение об объявлении операции Перехват, чтобы задержать виновника аварии.

Источник: Думская

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