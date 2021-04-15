Родителям грозит штраф: на Харьковщине школьник систематически срывал дистанционные уроки

В Харьковской области 11-летний школьник систематически срывал дистанционные уроки. Сейчас его родителям грозит штраф.

К харьковским правоохранителям обратились учителя одной из школ Основянского района и попросили провести проверку неоднократного срыва дистанционных занятий.

— Инспекторы ювенальной превенции установили, что мальчик давал доступ к обучению другим лицам, которые не давали возможности проводить конференции, — рассказали в полиции.

Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу.

Однако на родителей составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф до 1,7 тыс. грн.

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