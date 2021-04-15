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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Родителям грозит штраф: на Харьковщине школьник систематически срывал дистанционные уроки

В Харьковской области 11-летний школьник систематически срывал дистанционные уроки. Сейчас его родителям грозит штраф.

Родителям грозит штраф: на Харьковщине школьник систематически срывал дистанционные уроки

К харьковским правоохранителям обратились учителя одной из школ Основянского района и попросили провести проверку неоднократного срыва дистанционных занятий.

— Инспекторы ювенальной превенции установили, что мальчик давал доступ к обучению другим лицам, которые не давали возможности проводить конференции, — рассказали в полиции.

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Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу.

Однако на родителей составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф до 1,7 тыс. грн.

На Харьковщине будут судить женщину за буллинг в сторону дочери

В Харьковской области женщину будут судить за унижение 16-летней дочери.

Жительница села Кегичевка последний год психологически издевалась над собственной 16-летней дочерью. Женщина оскорбляла ребенка, грубо ругала нецензурными словами, унижала достоинство девочки, выгоняя из дома.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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