На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва

В Николаевской области катафалк, который перевозил шесть тел, умерших от коронавируса, столкнулся с автомобилем Укрпочты.
Авария произошла возле села Михайло-Ларино. Столкнулись грузовой автомобиль почты Фотон Кобальт и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от коронавируса.
В результате ДТП водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель Фотон Кобальт травмировался, его госпитализировали.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом
29 марта ДТП с катафалком произошло в Киевской области. На Новоирпенской трассе столкнулись катафалк, который перевозил покойника в гробу, с Москвичом.
В легковушке пребывали трое людей: два мужчины, которые оба погибли на месте, и женщина. Ее госпитализировали.
Фото: Новости N