PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва

В Николаевской области катафалк, который перевозил шесть тел, умерших от коронавируса, столкнулся с автомобилем Укрпочты.

На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва

Авария произошла возле села Михайло-Ларино. Столкнулись грузовой автомобиль почты Фотон Кобальт и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от коронавируса.

В результате ДТП водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель Фотон Кобальт травмировался, его госпитализировали.

Читайте
В Одессе Ford слетел с дороги, перевернулся и протаранил дерево  - есть жертва

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

  • На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва
  • На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва
  • На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва
  • На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва
  • На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва
  • На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва
  • На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва
  • На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва
  • На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва
  • На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва
На Николаевщине катафалк с умершими от Covid-19 столкнулся с авто Укрпочты — есть жертва / 5 фотографий

Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом

29 марта ДТП с катафалком произошло в Киевской области.  На Новоирпенской трассе столкнулись катафалк, который перевозил покойника в гробу, с Москвичом.

В легковушке пребывали трое людей: два мужчины, которые оба погибли на месте, и женщина. Ее госпитализировали.

Фото: Новости N

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка