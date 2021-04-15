Обстреливал Широкино: на Донетчине будут судить парня, воевавшего на стороне боевиков

В Волновахе будут судить парня, воевавшего против ВСУ на стороне боевиков “ДНР”. Ему грозит 15 лет заключения.

По данным следствия, подсудимым является 26-летний житель Дебальцево.

С апреля по июнь 2015 занимал должность “командира гранатометного отделения” в составе “9-го отдельного морского полка ДНР”.

В свои 20 лет боевик воевал против военных подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Широкино Волновахского района.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины.

Обвинительный акт направлен в Волновахский районный суд для рассмотрения по существу.

На Прикарпатье задержали сепаратистку

В январе под Ивано-Франковском контрразведка СБУ задержала командирку боевиков “ЛНР”, которая воевала против украинских военных в Донбассе.

Злоумышленница причастна к захвату админзданий в Луганске в 2014 году.

Также следствие установило, что женщина возглавляла группировки боевиков в так называемой ЛНР, а затем корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.\

Источник: Донецкая областная прокуратура