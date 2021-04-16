Она могла погибнуть от пули снайпера или под вражеским огнем. Но то, что известную в Никополе волонтерку зверски убьют в мирном городе — ее друзья, которые несут теперь цветы к гробу, поверить не могут. Жестокое убийство 51-летней Анжелы Мончинской шокировало чуть ли не весь город.

Родная мать подозреваемого в феврале убийстве, которая не отходит от клетки, с ужасом понимает — расправа и над ее сыном вполне реальна.

В тот самый миг, когда убитую женщину город провожает в последний путь, мужчине выбирают меру пресечения. Ему 25 лет, он выпускник Академии сухопутных войск, во Львове учился на артиллериста. Но военным так и не стал — работает таксистом и очень любит азартные игры.

Накануне той трагической ночи Анжела дежурила в подпольном казино в Никополе. Выяснилось, что известная в городе добродетель работала здесь администратором. Но друзья оправдывают такой нечестный подработок погибшей.

Своему палачу Анжела добровольно открыла дверь, потому что он был клиентом заведения. По версии следствия, пьяный парень напал на женщину, изо всех сил побил, пытался изнасиловать, сорвал с жертвы украшения и обчистил кассу казино. Мужчина поджег все, чтобы замести следы. Однако он сам попал в свою же огненную ловушку.

Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала, что задержанный пытался поджечь помещение. Однако в результате задымления ему самому стало плохо и он потерял сознание. Его вывели на месте сын и приятель потерпевшей, уже полиция задержала мужчину. Женщину доставили в больницу с многочисленными травмами в области головы, а также всего тела.

Фактически перед смертью женщина чудом смогла позвонить сыну. Он с приятелем первым примчался на место. Прямо у дверей увидел молодого человека без сознания, а уже дальше лежала сильно побитая и полу раздетая мать.

Несмотря на усилия медиков, от страшных побоев женщина погибла в реанимации. Однако молодой человек, которого нашли возле ее тела, как только пришел в себя, то заявил, что он не убийца, а также жертва.

Мол, в свой выходной выпил водки и пошел развлечься в игровой зал. Что было дальше — как будто не помнит. Мать в отчаянии и сама, кажется, верит, что на сына вешают чужое преступление.

Вот только суд эти аргументы не убеждают. После расправы у молодого нашли украшения убитой и 35 тыс. грн выручки. На время расследования его отправляют под арест на два месяца. За разбой и жестокую расправу над Анжелой Мончинской ему светит до 15 лет тюрьмы.

Убийство супругов

В городе Подольск Одесской области в частном доме убили мужчину и женщину. Мертвых мужчину и женщину с ножевыми ранениями обнаружила соседка, которая зашла к ним домой утром. Она сразу сообщила о происшествии в полицию.

Во время следственных действий служебная собака привела правоохранителей к дому знакомого погибших. Накануне происшествия мужчина был в гостях у супругов и выпивал вместе с ними.