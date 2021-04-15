Экс-офицера полиции Ким Поттер обвинили в непредумышленном убийстве второй второй степени. Во время задержания она застрелила 20-летнего афроамериканца Данте Райта.

Поттер грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в $20 тыс.

Женщину отправили в тюрьму округа Хеннепин, но она вышла под залог. В четверг, 15 апреля, состоится суд по Поттер.

Офис судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин пришел к выводу, что Данте Райт скончался в результате огнестрельного ранения и смерть наступила в результате убийства.

11 апреля полиция остановила машину афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота из-за нарушения ПДД. Правоохранители выяснили, что ранее на парня был выдан ордер на арест. Райт не подчинился полиции при задержании и у него выстрелила Поттер.

Бывший начальник полиции Бруклин-Сентер Тим Гэннон заявил, что офицер перепутала пистолет с электрошокером и выстрелила случайно. Он подал в отставку вместе с Поттер, которая до этого проработала в полиции 26 лет.

На фоне убийства афроамериканца в Бруклин-Сентер начались новые протесты. Митингующие несколько раз вступали в столкновения с полицией, которая применила против них слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.