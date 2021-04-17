В Харькове женщина избила 2-летнего сына из-за бурных эмоций

В Харькове 26 летняя женщина побила 2-летнего сына. Полиция уже составила на мать два протокола.

К правоохранителям обратились граждане, которые стали свидетелями происшествия. Очевидцы увидели, как женщина бьет своего сына

Также в социальных сетях появилось видео момента избиения ребенка, которое успели отснять очевидцы происшествия.

Женщина объяснила, что из-за эмоций не смогла контролировать свои действия.

На женщину составили административные протоколы по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) и по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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