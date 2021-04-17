В Харькове женщина избила 2-летнего сына из-за бурных эмоций

В Харькове 26 летняя женщина побила 2-летнего сына. Полиция уже составила на мать два протокола.
К правоохранителям обратились граждане, которые стали свидетелями происшествия. Очевидцы увидели, как женщина бьет своего сына
Также в социальных сетях появилось видео момента избиения ребенка, которое успели отснять очевидцы происшествия.
Женщина объяснила, что из-за эмоций не смогла контролировать свои действия.
На женщину составили административные протоколы по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) и по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
На Харьковщине будут судить женщину за буллинг в сторону дочери
В Харьковской области женщину будут судить за унижение 16-летней дочери.
Жительница села Кегичевка последний год психологически издевалась над собственной 16-летней дочерью. Женщина оскорбляла ребенка, грубо ругала нецензурными словами, унижала достоинство девочки, выгоняя из дома.