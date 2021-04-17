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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Харькове женщина избила 2-летнего сына из-за бурных эмоций

В Харькове 26 летняя женщина побила 2-летнего сына. Полиция уже составила на мать два протокола.

В Харькове женщина избила 2-летнего сына из-за бурных эмоций

К правоохранителям обратились граждане, которые стали свидетелями происшествия. Очевидцы увидели, как женщина бьет своего сына

Также в социальных сетях появилось видео момента избиения ребенка, которое успели отснять очевидцы происшествия.

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Женщина объяснила, что из-за эмоций не смогла контролировать свои действия.

На женщину составили административные протоколы по ст.  173-2 (совершение домашнего насилия) и по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На Харьковщине будут судить женщину за буллинг в сторону дочери

В Харьковской области женщину будут судить за унижение 16-летней дочери.

Жительница села Кегичевка последний год психологически издевалась над собственной 16-летней дочерью. Женщина оскорбляла ребенка, грубо ругала нецензурными словами, унижала достоинство девочки, выгоняя из дома.

Источник: Нацполиция

Фото: Госпогранслужба

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