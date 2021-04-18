Лежал в камышах возле лодки: в Одесской области спасли гражданина Молдовы

На Кучурганском водохранилище пограничники спасли мужчину. Его нашли в камышах с признаками сильного переохлаждения.

Пострадавший оказался гражданином Молдовы. Мужчину вытащили из лимана в 300 метрах от берега.

Никаких документов при нем не обнаружили: мужчина также не смог объяснить, как он оказался в лимане.

После оказания первой неотложной медицинской помощи был госпитализирован в ближайшую больницу.

Кучурганское водохранилище — это лиман, расположенный на границе непризнанной республики Приднестровье (Молдова) и Одесской области.

Спасение мужчины в Одессе

В начале марта в Одессе мужчина выпрыгнул из окна 23 этажа и остался жив.

Инцидент произошел в ЖК Альтаир. Очевидцы подтвердили, что мужчина упал на капот припаркованного автомобиля.

По данным медиков скорой, пострадавший получил тяжелые повреждения, однако остался жив.