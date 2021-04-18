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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

На Буковине во время службы застрелился 24-летний пограничник

В Черновицкой области 24-летний пограничник при исполнении служебных обязанностей совершил самоубийство. Парень застрелился с помощью штатного огнестрельного оружия.

ДПСУ

Об этом сообщил Сергей Бровко — спикер Черновицкого пограничного отряда. Трагедия произошла в селе Тереблече, недалеко Порубного — пропускного пункта через границу Украины с Румынией.

Как сообщают в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда, самоубийство 24-летнего пограничника не связано со службой.

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Тело погибшего обнаружили пограничники, находившиеся на пункте пропуска. Перед этим они услышали один выстрел.

Самоубийство учителя в Харьковской области

В Харьковской области учитель физкультуры повесился в учебном заведении. Трагедия произошла в малолюдном месте.

Тело мужчины обнаружил один из сотрудников лицея. Подробности самоубийства учителя в Харьковской области читайте на Фактах ICTV.

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