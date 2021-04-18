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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Борисполе иностранец пытался подкупить пограничника за $500 тыс.

33-летний гражданин Азербайджана, которому запрещен на три года въезд в Украину, пытался подкупить военного отдельного контрольно-пропускного пункта Киев за $500 тыс.

Хабар прикордоннику в аеропорту Бориспіль

Пограничник от взятки отказался. Попытка подкупа зафиксирована, иностранец задержан.

Продолжаются следственные действия по факту предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.

Всего с начала 2021 года пограничников пытались подкупить 460 человек.

СБУ поймала своего сотрудника на шантаже

12 апреля в Одесской области СБУ поймала своего сотрудника на шантаже и вымогательстве $50 тыс.

Следствие установило, что мужчина в 2020 году угрожал, что обнародует аудиозаписи смонтированных разговоров директора и начальника службы безопасности одной из коммерческих структур о якобы убийстве народного избранника.

За неразглашение сотрудник СБУ требовал денежное вознаграждение.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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