На херсонском рынке участник боевых действий пытался продать автомат за $1,6 тыс.

В Херсонской области на территории оптового рынка правоохранители задержали 36-летнего участника боевых действий в зоне ООС. Мужчина пытался продать за $1,6 тыс. автомат Калашникова и почти 150 патронов к нему.

Оружие правоохранители изъяли и направили на исследование, в настоящее время устанавливается его происхождение.

Задержанному грозит наказание по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины — до семи лет лишения свободы.

На Луганщине мужчина бросил гранату в полицейских

В Луганской области мужчина бросил в правоохранителей гранату. Полиция объявила спецоперацию Сирена, чтобы разыскать и задержать злоумышленника.

1 апреля полиция Рубежного в районе гаражного кооператива около 7 микрорайона остановила водителя мопеда, чтобы проверить у него документы. Однако мужчина, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия.