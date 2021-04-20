Получила смертельное ранение в спину: в Мелитополе застрелили женщину-бухгалтера

В Мелитополе на съемной квартире убили 60-летнюю женщину. Она получила смертельное ранение в спину, поэтому предполагают, что стрелка погибшая могла знать и пустить его в квартиру.

Тело женщины в квартире на диване нашел ее сын после того, как долго не мог дозвониться матери.

По словам соседей, выстрелов они не слышали, но несколько дней подряд видели возле подъезда во дворе подозрительного мужчину. Он кого-то ждал на скамейке и якобы скрывал свое лицо.

Поскольку из квартиры убитой ничего не пропало, то в полиции версию ограбления отвергли и начали искать того, с кем у погибшей мог быть конфликт. Больше, чем за 100 км от места преступления в Запорожье в собственной квартире задержали главного подозреваемого — гражданина Украины 1990 года рождения, которого подозревают в преступлении.

В полиции объяснили, что между задержанным и бухгалтером произошла ссора, но деталей пока назвать не могут. Известно лишь, что женщина вела финансовую документацию сразу нескольких предприятий, поэтому среди основных версий убийства — ее профессиональная деятельность.

Хотя оружие, из которого стреляли, пока так и не нашли.

Убийство на Ровенщине

В городе Дубно Ровенской области 17-летний внук убил свою бабушку. Он ударил ее табуреткой несколько раз по голове, а затем добил металлическим предметом.

Все из-за того, что между родными возник конфликт из-за личной неприязни. Хотя пострадавшую доставили в больницу, однако от полученных травм она скончалась.