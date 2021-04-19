В Мариуполе 18-летний парень сделал замечание компании людей, которые громко говорили. В ответ он получил удар ножом по туловищу.

Инцидент произошел 18 апреля около 4.00 возле остановки общественного транспорта по проспекту Металлургов.

Потерпевший сделал замечание компании из двух мужчин и женщины, которые шумно себя вели. В результате мужчина достал нож и ударил им парня, после чего скрылся с места инцидента.

Злоумышленника разыскали через несколько часов. Им оказался 42-летний мариуполец, который до этого не попадал в поле зрения правоохранителей.

Он спрятал нож неподалеку от своего дома. Его уже нашли силовики. Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. В случае доказательства вины мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Ранил ножом и скрылся

В Харькове водитель маршрутки ранил ножом своего коллегу. Между ними произошел конфликт на бытовой почве.

Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника вскоре разыскали.