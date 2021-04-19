PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Мариуполе 18-летнего парня ударили ножом за просьбу быть тише

вбивство, ніж, нож, убийство

В Мариуполе 18-летний парень сделал замечание компании людей, которые громко говорили. В ответ он получил удар ножом по туловищу.

Инцидент произошел 18 апреля около 4.00 возле остановки общественного транспорта по проспекту Металлургов.

Потерпевший сделал замечание компании из двух мужчин и женщины, которые шумно себя вели. В результате мужчина достал нож и ударил им парня, после чего скрылся с места инцидента.

Читайте
Застал с другим: киевлянин ножом в грудь убил знакомого жены

Злоумышленника разыскали через несколько часов. Им оказался 42-летний мариуполец, который до этого не попадал в поле зрения правоохранителей.

Он спрятал нож неподалеку от своего дома. Его уже нашли силовики. Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. В случае доказательства вины мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Ранил ножом и скрылся

В Харькове водитель маршрутки ранил ножом своего коллегу. Между ними произошел конфликт на бытовой почве.

Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника вскоре разыскали.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка