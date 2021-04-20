Подозреваемый в жестоком избиении Анастасии Луговой летом 2020 года в поезде Мариуполь-Киев умер в следственном изоляторе.

Об этом в своем Instagram рассказала сама Анастасия. Женщина отметила, что это стало причиной переноса судебного разбирательства, однако дело на этом не закончено.

По ее словам, 45-летний Виталий Рудзько умер в СИЗО еще 13 апреля.

— Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время, что будет, когда Рудзько освободят, найдет ли он меня, как дальше жить… Так вот — этот страх умер вместе с ним!

В комментарии Фактам ICTV представитель Киевской местной прокуратуры №9, по чьему представлению рассматривалось дело нападения на Анастасию Луговую, причину смерти подозреваемого не назвала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Лугова (@nastyalugova)

В то же время в своих соцсетях Анастасия добавила, что у нее осталось много вопросов к целой системе, которая не может обеспечить безопасность пассажиров.

Также женщина поблагодарила всех за поддержку: адвокаты и в дальнейшем будут отстаивать ее права, поскольку за произошедшее должен нести ответственность не только нападающий.

Избиение Анастасии Луговой

Ночью 31 июня в поезде Мариуполь-Киев произошло нападение на Анастасию Луговую, которая ехала в купе вместе со своим 6-летним сыном.

На женщину набросился полуобнаженный мужчина, закрыл за собой дверь и начал наносить удары на глазах ребенка.

Анастасия Луговая умоляла нападающего не издеваться над собой перед сыном, после чего тот под принуждением отвел ее в свое купе.

6-летний мальчик начал плакать и звать на помощь, но никто не откликнулся.

Из-за халатности работников Укрзализныця уволила проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

Нападавшим оказался 45-летний уроженец Запорожья, трижды судимый Виталий Рудзько.

В 1996 году мужчину арестовали за угон автомобиля, в 1999 — за хулиганство, а в 2008 — за кражу.