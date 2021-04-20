В Киеве водитель маршрутки, нарушивший карантинные ограничения, которые сейчас действуют в столице, устроил драку с местной полицией.
Инцидент произошел на проспекте Победы возле станции метро Берестейская с водителем маршрутки №772.
В салоне общественного транспорта было превышено разрешенное количество пассажиров.
По этой причине маршрутку остановили киевские патрульные полицейские.
Впоследствии правонарушитель оказался в наручниках. Представители полиции отказались от комментариев.
Стрельба на трассе под Киевом
На трассе Киев-Чернигов возле поселка Прогресс водитель автомобиля Mercedes стрелял в водителя маршрутки.
Во время стрельбы на автодороге под Киевом в маршрутке находились пассажиры, однако водитель авто все равно открыл стрельбу в маршрутчика. Пассажиры рассказали, что водитель маршрутки сам достал из ноги пулю.