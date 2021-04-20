В Киеве мать заставляла попрошайничать свою больную 12-летнюю дочь

Полиция сообщила о подозрении 28-летней киевлянке, которая заставляла свою малолетнюю больную дочь попрошайничать.

Следствие установило, что в течение целого лета 2020 горе-мать систематически занималась попрошайничеством на улицах Подольского района Киева.

Вместе с собой она брала 12-летнюю дочь. В прокуратуре отмечают, что из-за своего заболевания девочка была ограничена в том, чтобы отказать матери.

Тогда же в полицию обратились неравнодушные свидетели попрошайничества, которые пожалели ребенка.

На время следствия 12-летнюю девочку отобрали у матери и поместили в реабилитационный центр.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 150-1 (Использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством) УК Украины.

Решается вопрос об избрании горе-матери пресечения в виде домашнего ареста.

Если суд докажет вину женщины, ей грозит до трех лет лишения (или ограничения) свободы.

На Одесчине мать морила голодом дочь

В начале марта стало известно, что в Белгород-Днестровском 36-летняя женщина морила голодом свою трехлетнюю дочь и полтора месяца держала ее взаперти.

Соцработники установили, что на фоне изнеможения ребенок ел побелку со стен в своей комнате. Девочку госпитализировали, а в дальнейшем изъяли из семьи.

Мать воспитывала ребенка одна: ежемесячно она получала социальные выплаты.