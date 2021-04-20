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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

От авто осталась груда металла: в Запорожье легковушка протаранила маршрутку

От авто осталась груда металла: в Запорожье легковушка протаранила маршрутку

В Запорожье возле центральной проходной ОАО ЗАЗ водитель автомобиля Mitsubishi Lancer превысил скорость, вылетел на встречную полосу, где протаранил микроавтобус Mercedes.

— 43-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь со значительным превышением разрешенной скорости, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, — рассказали в полиции.

В результате аварии погибла 39-летняя женщина-пассажир Mitsubishi Lancer. Она получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия.

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Водителей обоих транспортных средств и пассажира маршрутки с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Виновному грозит от трех до восьми лет за решеткой.

  • От авто осталась груда металла: в Запорожье легковушка протаранила маршрутку
  • От авто осталась груда металла: в Запорожье легковушка протаранила маршрутку
  • От авто осталась груда металла: в Запорожье легковушка протаранила маршрутку
  • От авто осталась груда металла: в Запорожье легковушка протаранила маршрутку
От авто осталась груда металла: в Запорожье легковушка протаранила маршрутку / 2 фотографии

ДТП на трассе Киев-Чернигов

На автодороге Киев-Чернигов произошло ДТП — грузовой автомобиль на мосту пробил ограждение и упал в реку Десна.

В полицию поступило сообщение об аварии от очевидца, который рассказал, что из кабины грузового автомобиля никто не выбрался.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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