В Запорожье возле центральной проходной ОАО ЗАЗ водитель автомобиля Mitsubishi Lancer превысил скорость, вылетел на встречную полосу, где протаранил микроавтобус Mercedes.

— 43-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь со значительным превышением разрешенной скорости, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, — рассказали в полиции.

В результате аварии погибла 39-летняя женщина-пассажир Mitsubishi Lancer. Она получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия.

Водителей обоих транспортных средств и пассажира маршрутки с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Виновному грозит от трех до восьми лет за решеткой.







От авто осталась груда металла: в Запорожье легковушка протаранила маршрутку / 2 фотографии

ДТП на трассе Киев-Чернигов

На автодороге Киев-Чернигов произошло ДТП — грузовой автомобиль на мосту пробил ограждение и упал в реку Десна.

В полицию поступило сообщение об аварии от очевидца, который рассказал, что из кабины грузового автомобиля никто не выбрался.