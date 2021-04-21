Украинского журналиста Романа Винтонива, более известного под псевдонимом Майкл Щур, избил парень на самокате.

Инцидент произошел днем ​​21 апреля на перекрестке улиц Ярославов Вал и Ивана Франко в самом центре Киева.

Как сообщил журналист на своей странице в Facebook, причиной нападения стало его замечание после отказа пропустить его на пешеходном переходе.

— Увидел, что на велодорожке едут два парня на самокатах. Я остановился, чтобы их пропустить. Первый проехал мимо меня. Когда второй поравнялся со мной, я ему громко рявкнул Пропускай пешеходов! — рассказал Майкл Щур.

Именно после этого один из парней слез с самоката и подошел к журналисту.

По словам Романа Винтонива, парень забрызгал ему глаза газовым баллончиком и хотел уехать. Журналист его догнал и скинул с самоката, после чего тот его ударил.

— Мы дальше ругались, он начал бить и забрызгивать лицо баллоном. А дальше он сел — и поехал. Я за ним уже не мог гнаться. Мог ходить. И пошел искать, где можно промыть глаза и нос, — отметил Щур.

После инцидента журналист позвонил в полицию, но никто не приехал.

После разговора с патрульными, которых Роман Винтонив встретил на улице, он пошел в отделение полиции и написал заявление.

— Если я сделал что-то неправильно, я готов нести ответственность, — отметил в своей публикации журналист.

Избиение в Киеве

В начале апреля в Киеве мужчина избил и ограбил прохожего, в барсетке которого было 300 тыс. гривен наличными.

Нападавшим оказался 37-летний львовянин. Перед ограблением он ударил жертву кирпичом по голове.

Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК Украины.